Por agenda de Temer, Raquel antecipa posse para 8 da manhã

A posse da subprocuradora-geral da República Raquel Dodge no cargo de procuradora-geral da República foi confirmada para as 8 horas da manhã do dia 18, no auditório Juscelino Kubitschek, na sede da Procuradoria-Geral da República.

Segundo informação divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradora, o novo horário ‘concilia-se’ com a agenda do presidente Michel Temer, que presidirá a cerimônia e, nessa mesma data, terá compromissos nos Estados Unidos.

Raquel foi escolhida por Temer para ocupar a cadeira número 1 do Ministério Público Federal, ocupada há quatro anos pelo atual procurador-geral Rodrigo Janot – autor de denúncia criminal contra o presidente no caso JBS.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na eleição interna promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República, Raquel ficou em segundo lugar. Ela foi superada pelo candidato preferido de Janot.

O presidente não se obriga a indicar qualquer nome da lista, nem o primeiro colocado, como prevê a Constituição. Ele tem a prerrogativa de escolher qualquer nome. Escolheu Raquel.