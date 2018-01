Os deputados federais que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiram, por 40 a 25, rejeitar o parecer do relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) pela admissibilidade da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Mesmo com a rejeição do colegiado, a pauta voltará a ser avaliada pelo plenário da Casa. São necessários 342 votos para que a ação tenha continuidade e seja enviada ao Supremo Tribunal Federal.

