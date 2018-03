Polícia investiga se Vaccari usou irmão para lavar dinheiro

Por Chico Siqueira, de Bastos

A Polícia Civil investiga se o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto usou o irmão Antônio Carlos Vaccari para lavar dinheiro com a compra de uma casa, no valor de R$ 300 mil, em um bairro da cidade de Bastos, no interior de São Paulo. Antônio Carlos, que é zelador e tem salário mensal de R$ 1 mil, comprou a casa no ano passado, chamando a atenção dos moradores da pequena cidade, de 21 mil moradores, e também da polícia.

Intimado a depor na última segunda, 4, ele disse ter recebido R$ 250 mil, em cinco depósitos feitos em sua conta pelo irmão. O delegado de Bastos, Sandro Resina Simões, suspeita que o zelador possa ter sido usado pelo irmão para lavar dinheiro ilícito. “Se não houve lavagem de dinheiro, houve pelo menos sonegação fiscal, porque ele (Antônio Carlos) nos disse que a compra não foi declarada à Receita e não soube dizer se as doações feitas em cinco depósitos em sua conta também foram declaradas”, contou Simões.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso foi enviado nesta quarta-feira, 6, para a Polícia Federal de Curitiba, onde o ex-tesoureiro é investigado por lavagem de dinheiro. “Como a Operação Lava Jato já investiga Vaccari (João) por esse tipo de crime, decidimos enviar o caso para eles, que vão decidir se prosseguem com a apuração ou nos devolvem. Se devolverem, abriremos inquérito e pediremos quebra dos sigilos fiscal e bancário dos envolvidos”, concluiu o delegado.

A reportagem entrou em contato com o advogado de João Vaccari, Flávio D’Urso que não foi encontrado em seu escritório e não deu retorno às ligações.