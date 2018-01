Polícia indicia 30 por fraude em concurso para delegado em Goiás

A Polícia Civil de Goiás indiciou 30 investigados na Operação Porta Fechada, que investiga fraude em concurso público. Na lista estão oito vendedores de vagas, 14 candidatos e outros oito alvos da ação, sob suspeita de organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A investigação mira a venda de vagas no concurso público para delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe- organização social) e pela Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (Segplan).

Durante a apuração, os policiais acharam indícios de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016.

O compradores de vaga entregavam as folhas respostas em branco ou com apenas poucas questões preenchidas.

No dia seguinte à aplicação da prova um funcionário do Cebraspe, Ricardo Nascimento da Silva, pegava os cartões respostas, preenchia o documento à noite, quando já era possível acessar os gabaritos na área do candidato, e os devolvia para digitalização e conferência de erros e acertos.

De acordo com a Polícia, em 6 de fevereiro, Nascimento pegou os cartões respostas de, ao menos, 16 candidatos que haviam entregue os papeis praticamente em branco por ‘orientação’ do esquema.

Após o preenchimento de 13 desses cartões respostas, Nascimento os devolveu ao Cebraspe no dia seguinte, para digitalização e conferência de erros e acertos.

Os outros três cartões respostas, segundo a Polícia, não foram preenchidos por ‘desacordo’ entre aliciadores e candidatos sobre o pagamento, motivo pelo qual estes não foram aprovados.

COM A PALAVRA, O CEBRASPE

Quando a fraude foi revelada pela Polícia Civil, o Cebraspe se manifestou dessa forma:

O advogado Marcus Vinicius Figueiredo, que defende o Cebraspe, informou que o órgão tem atuado junto à Polícia Civil desde o início das investigações. Segundo o defensor, o Centro entregou documentação e filmagens à Polícia.

Figueiredo declarou que o Ricardo Nascimento Silva não é funcionário do Cebraspe desde março. O advogado afirmou que o ex-funcionário foi desligado por quebra de padrão de comportamento.