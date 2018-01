Polícia Federal desarticula esquema de tráfico de drogas no Paraná

A Polícia Federal abriu nesta sexta-feira, 24, a Operação Égide com objetivo de desarticular organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas, assaltos, homicídios e corrupção de menores.

Em nota, a PF informou que cerca de 100 policiais estão cumprindo 12 mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cascavel, Londrina, Nova Aurora, Foz do Iguaçu e Ubiratã, todas no Paraná.

“As investigações ao longo dos últimos quatro meses demonstraram que os suspeitos buscavam a hegemonia para a prática de crimes e tráfico de drogas na cidade de Ubiratã/PR e que com uso de celulares e auxílio de menores, realizavam o tráfico dentro do presídio de Foz do Iguaçu”, diz a nota da PF.

Para a prática do crime de tráfico de drogas pela organização, a Polícia Federal constatou pelo menos 10 fatos criminosos que levaram à prisão em flagrante de alguns dos suspeitos, entre eles integrar organização criminosa, homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, corrupção de menores e porte ilegal de arma. Nesta manhã estão sendo cumpridas novas prisões.

Os presos serão conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel. Alguns deles responderão pelos crimes citados acima e poderão ter penas que somadas podem ultrapassar os 30 anos.

O nome da operação tem origem no significado da palavra que é proteção, escudo, defesa, a fim de representar a proteção da polícia para a sociedade.

VEJA ONDE SÃO CUMPRIDOS OS MANDADOS

MBA – mandado de busca e apreensão

MCC – mandado de condução coercitiva

MPP – mandado de prisão preventiva

Cascavel – 1 MBA

Londrina – 1 MBA

Foz do Iguaçu – 1 MBA

Nova Aurora – 2 MBA

Ubiratã – 15 MBA

Ubiratã – 12 MPP

Ubiratã – 2 MCC