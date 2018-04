Polícia do Paraná divulga hoje perícia sobre tiros contra caravana de Lula

A Polícia Civil do Paraná vai divulgar nesta quinta-feira, 5, resultado da perícia sobre os tiros disparados contra ônibus da caravana do ex-presidente Lula. A Polícia informou que o delegado-titular de Laranjeiras, Helder Lauria, e o perito Inajá Kurowski vão apresentar por volta das 17h para a imprensa o laudo e detalhes da investigação que ainda está em andamento, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná.

Dois ônibus do comboio de Lula foram alvejados a tiros no dia 27 de março na rodovia entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. Os disparos foram relatados por integrantes da caravana do petista. Ninguém ficou ferido.

Um veículo apresentava marcas de três balaços. Um disparo perfurou a lataria e outros dois atingiram os vidros. O ônibus transportava jornalistas que fazem a comunicação da caravana, de blogs e sites que acompanham a comitiva, e repórteres estrangeiros.