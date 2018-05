Polícia arromba casas de doleiros foragidos no Paraguai

No rastro do doleiro foragido Dario Messer, o Ministério Público do Paraguai e a Polícia Nacional fizeram buscas em duas mansões de luxo na madrugada deste sábado no Paraná Country Club de Hernandarias, na região de fronteira com Foz do Iguaçu (PR). Messer e o doleiro Bruno Farina, que também está foragido, não foram localizados.

Conforme informações de autoridades paraguaias, os imóveis são propriedade dos dois doleiros citados na Operação “Câmbio, Desligo”.

A casa de Messer estava abandonada, segundo o fiscal Manuel Doldán, responsável por Assuntos Internacionais. Uma testemunha contou aos investigadores que Farina esteve na residência dois dias atrás.

Os investigadores apreenderam extratos de cartões de crédito e documentos, bem como eletrônicos como computadores e aparelhos GPS.

A operação foi autorizada pela Corte Suprema de Justiça do país. Ambos são alvo de mandados de prisão no Paraguai, a pedido da Justiça Federal no Rio de Janeiro.