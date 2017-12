PMDB do Rio nega responsabilidade por nomear envolvidos em corrupção

O PMDB do Rio divulgou nota em que se exime de responsabilidade na nomeação de acusados de envolvimento nos supostos crimes investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal na Operação Rio 40 Graus, cuja fase ostensiva foi deflagrada nesta quinta-feira, 3.

A ação policial investiga pagamento de propina em obras do BRT TransCarioca e de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá. Entre os presos, está Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras do então prefeito Eduardo Paes (PMDB).

“O PMDB do Rio de Janeiro nunca influenciou direta ou indiretamente na administração do Estado nem de quaisquer de suas prefeituras, cabendo a responsabilidade da escolha de seus secretários sempre aos chefes do Executivo. Tentar envolver o PMDB-RJ é uma leviandade. No caso específico do Rio de Janeiro, as pessoas envolvidas são funcionários de carreira da Prefeitura e não têm qualquer vinculação partidária”, afirmou o texto.

