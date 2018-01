PM diz que não foi avisada sobre Delcídio

Quatro dias após a decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter autorizado a transferência do senador Delcídio Amaral (PT/MS) para o quartel da Polícia Militar do Distrito Federal, o parlamentar não deixou a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ex-líder do governo foi preso em 25 de novembro, acusado de tentar barrar as investigações da Operação Lava Jato.

A transferência de Delcídio foi comunicada à Polícia Federal, mas depende de uma posição do Comando Geral da PM quanto ao batalhão que receberá o senador. A assessoria de imprensa da PM informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a remoção de Delcídio.

O pedido sobre a transferência foi feito pela defesa do senador e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.