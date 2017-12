Planejamento tributário garante competitividade no mercado

Empresários que querem manter o futuro dos negócios precisam estar atentos à legislação tributária no Brasil. Por isso, fazer um bom planejamento é fundamental para quem quer se manter saudável e competitivo no mercado. E isso é ainda mais relevante em momentos de crise, em que a própria sobrevivência da empresa se impõe como um desafio até a retomada da economia.

O tema deve ser tratado como prioridade pelos executivos, já que nem sempre é fácil realizar um planejamento anual de forma previsível por conta de decisões controversas por parte do Poder Público. Podemos citar casos recentes, como a Medida Provisória editada pelo Governo Federal que acabou com a desoneração da folha de pagamento no meio do ano fiscal – e que posteriormente perdeu efeito -, e o aumento de PIS/Cofins sobre combustíveis via decreto.

A legislação tributária muda com frequência e muitas vezes há uma certa falta de respeito por parte da Fazenda Pública aos princípios presentes na Constituição, como os da anterioridade e da legalidade. Isso causa insegurança jurídica e afeta principalmente quem quer investir no País.

Apesar disso, as empresas conseguem encontrar formas de se preparar melhor. Uma orientação especializada pode ajudar na recuperação de valores pagos anteriormente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A valorização da área tributária dentro de uma empresa permite a realização de uma revisão fiscal com regularidade, o que contribui para melhorar procedimentos e reduzir custos. Também é importante estudar a tributação de acordo com o ramo de atuação, pois com planejamento se poderá pagar o mínimo possível dentro da legalidade.

O Judiciário pode ser usado para reduzir a carga tributária de uma maneira segura. As constantes alterações levam o governo a cometer erros e abrir brechas que podem ser estudadas para encontrar benefícios ocultos e reparar abusos cometidos na tributação.

O momento econômico exige uma reforma tributária. A discussão é necessária para a retomada do crescimento, ainda que a agenda política no Congresso Nacional esteja prejudicada.

Não podemos mais deixar essa questão de lado para discutir no futuro. Precisamos de uma reforma substancial, que mude a essência desse sistema que está da mesma forma há 50 anos. O problema é que os tributos no Brasil são mal distribuídos, incidindo demasiadamente sobre o consumo, atrapalhando a produção nacional.

Medidas paliativas que foram tomadas anteriormente precisam ser criticadas. Se elas parecem ser boas no início, a longo prazo acabam gerando transtornos, como preços maiores ao consumidor final ou demissões de funcionários.

A política de desonerações para alguns setores da economia foi marcada pela renúncia fiscal e se mostrou ineficaz ao não reduzir efetivamente o volume tributário, impactando no déficit das contas públicas, o que contribuiu para a recessão ao invés de gerar crescimento econômico. Por isso, a necessidade de uma reforma tributária ampla.

A criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é almejada há tempos, pois unificaria diversos tributos, simplificando o recolhimento para diminuir a sonegação, o que proporcionaria transparência ao consumidor e segurança jurídica aos empreendedores.

Além disso, a redistribuição das competências tributárias traria uma menor diversidade de leis, centralizando o poder de legislar na União, que dividiria com os Estados e Municípios a capacidade ativa de cobrança, arrecadação e fiscalização dos tributos.

*Rodolfo Rodrigues é especialista em Direito Tributário e sócio da Roncato Advogados.