Pixuleco mostra Mensalão II para Dirceu mesmo quando preso

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Julia Affonso e Fausto Macedo

A Operação Pixuleco, 17.º capítulo da Lava Jato, revela que o ex-ministro José Dirceu (Casa Civil/Governo Lula) recebeu pagamentos mensais que somaram R$ 21,3 milhões de três grupos empresariais mesmo durante o período em que era investigado, processado, julgado e preso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), entre 2009 e 2014.

O DECRETO DE PRISÃO DE JOSÉ DIRCEU

Dirceu foi condenado criminalmente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção passiva na Ação Penal 470 (Mensalão), em julgamento finalizado em 17 de dezembro de 2012. A investigação começou em 2005. Ele foi preso em 15 de novembro de 2013. Em 28 de outubro de 2014, o STF autorizou o cumprimento do restante da pena de Dirceu em prisão domiciliar.

Nesta segunda-feira, 3, José Dirceu foi preso na Pixuleco. Segundo investigadores da Lava Jato, os pagamentos a Dirceu realizados mensalmente por duas empresas indicam a existência de um outro Mensalão para o ex-ministro. Os depósitos permanentes a cada 30 dias foram descobertos por meio da quebra do sigilo bancário da JD Assessoria.

A investigação, segundo a força-tarefa da Pixuleco, constatou que além de propinas de grandes empreiteiras, como a Camargo Corrêa, OAS e a UTC Engenharia, Dirceu recebeu valores de outras empresas não investigadas na Lava Jato.

“Embora não envolvida na Operação Lava Jato, consta que a EMS S/A, empresa farmacêutica, depositou R$ 8.446.500,00, em parcelas mensais, na conta da JD Assessoria entre 15 de setembro de 2009 e 20 de agosto 2014, ou seja, inclusive quando José Dirceu já estava recolhido à prisão (Papuda/Brasília)”, destacou o juiz Sérgio Moro, no decreto de prisão do ex-ministro.

Também depósitos mensais teriam sido realizados pela Monte Cristalina Ltda, somando R$ 1,3 milhão. “Embora não envolvida na Operação Lava Jato, consta que a empresa Monte Cristalina Ltda. depositou R$ 1.379.625,00, em parcelas mensais, na conta da JD Assessoria entre 2 de janeiro de 2009 a 3 de fevereiro de 2014, ou seja, inclusive quando José Dirceu já estava recolhido à prisão”, registrou o juiz da Lava Jato.

Uma terceira empresa, a Hope Recursos Humanos, que mantém contrato com a Petrobrás, também teria feito pagamentos mensais a Dirceu. Entre 2004 e 2013, a empresa repassou R$ 96 mil a cada 30 dias na conta da empresa do ex-ministro, em um total de R$ 11,5 milhões.

“Seriam pagos cerca de 3% dos “valores líquidos faturados à Petrobrás”, o que corresponderia a cerca de 500 mil reais mensais, sendo os valores entregues a Milton Pascowitch”, destacou o juiz da Lava Jato.

“Dos valores, cerca de R$ 180 mil ficariam com Fernando Moura (lobista ligado ao PT, segundo a Polícia Federal) e o restante seria dividido entre (o ex-diretor da Petrobrás) Renato Duque (40%), José Dirceu (30%) e Milton Pascowitch (30%). Na Hope, declarou Milton que a propina era tratada com Raul Andres Ortuzar Ramirez ou Rogerio Penha da Silva, diretores da empresa. Segundo Milton Pascowitch, os pagamentos teriam sido feitos até o final de 2013, tendo se iniciado em 2004.”

O juiz da Lava Jato não considera razoável que alguma empresa contratasse serviços de consultoria de alguém processado pelo Supremo Tribunal Federal. “Não é crível que José Dirceu, condenado por corrupção pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, fosse procurado para prestar serviços de consultoria e intermediação de negócios após 17 de dezembro de 2012 e inclusive após a sua prisão.”

“Em realidade, parece pouco crível que fosse procurado até mesmo antes, pelo menos a partir do início do julgamento da Ação Penal 470 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em meados de 2012”, assinala Sérgio Moro.

O juiz federal cita, em seu despacho, trechos da delação premiada do lobista Milton Pascowitch, peça central da Operação Pixuleco. “A realização dos pagamentos após 17 de dezembro de 2012 é mais um indicativo de que os pagamentos não consistiam em contrapartida à consultoria ou à intermediação de negócios reais, mas sim a acertos de propinas pendentes por contratos das empreiteiras com a Petrobrás, como admitiu, expressamente, Milton Pascowitch em relação aos contratos da Engevix.”

COM A PALAVRA, A MONTE CRISTALINA

A holding Monte Cristalina, que possui uma carteira extensa de negócios em vários setores, esclarece que contratou análises e palestras eventuais sobre o cenário político brasileiro junto à JD Consultoria e Assessoria, como um dos suportes a suas decisões de investimentos. Os valores cobrados pela JD sempre estiveram em linha com os preços praticados pelo mercado de consultoria.

A Monte Cristalina esclarece ainda que nenhuma empresa em sua carteira de investimento tem contrato de fornecimento com o setor público.

COM A PALAVRA, A HOPE

“A Hope informa que sempre colaborou e continuará colaborando com as autoridades. A empresa tem certeza de que, ao final das apurações, tudo será esclarecido.”

COM A PALAVRA, A EMS

A EMS contratou a empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., que tem como um dos sócios o ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu, com objetivo de expandir e diversificar seus negócios, principalmente no exterior. Tal contratação se deu principalmente em razão da vasta experiência econômica e visão de mercado do ex-ministro.