Picciani, Melo e Albertassi se entregam à PF

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB) se entregou às 16h43 desta quinta-feira, 16, na Polícia Federal. Ele chegou acompanhado do seu advogado Nelio Machado. Picciani não quis falar com a imprensa.

A prisão de Picciani foi decretada hoje na Primeira Seção Especializada, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, por unanimidade. A Corte Federal também ordenou a prisão do ex-presidente Paulo Melo (PMDB) e do líder de governo Edson Albertassi (PMDB). A Alerj vai decidir se solta ou não os deputados.

Paulo Melo (PMDB), se entregou na Polícia Federal às 17h. O deputado estava com uma mochila e acompanhado de advogados.

Edson Albertassi chegou às 17h55 na sede da PF, com uma mala na mão.

