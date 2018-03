PF toma depoimento de vice-presidente do PMDB na Lava Jato

Por Andreza Matais, de Brasília

O vice-presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), está prestando depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília neste momento sobre seu suposto envolvimento com o esquema de corrupção na Petrobrás investigado pela Operação Lava Jato. O depoimento é tomado por delegados da PF e por procuradores federais.

Na semana passada, a PF e o MP também ouviram o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, acusado de suposto envolvimento com a Lava Jato no Rio de Janeiro.

Raupp é alvo de dois inquéritos. Um deles investiga se houve formação de quadrilha para fraudar a Petrobrás. O outro apura se o senador recebeu dinheiro desviado por empresas com contratos na estatal e lavou os valores.

Em acordo de delação premiada, o doleiro Alberto Youssef afirmou que operacionalizou o pagamento de R$ 500 mil para a campanha de Raupp ao Senado de 2010. O valor teria, segundo o doleiro, saído da cota do PP e seria decorrente de sobrepreços em contratos da Petrobrás.

Em depoimentos colhidos na Operação Lava Jato, o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa disse ter arrecadado R$ 30 milhões para “caixa 2” da campanha de Cabral ao governo do Rio em 2010.