PF suspende emissão de passaportes por ‘insuficiência de orçamento’

A Polícia Federal afirmou que está suspensa a confecção de novas cadernetas de passaportes solicitadas a partir das 22 horas desta terça-feira, 27. Segundo a corporação a medida decorre de ‘insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem’.

Os serviços de agendamento online nos postos da PF continuam ativos, mas, segundo o informe, ‘não há previsão para entrega do passaporte solicitado, enquanto não for normalizada a situação orçamentária’. A ‘insuficiência’ se dá uma vez que a corporação já esbarrou no limite de gastos previstos para este fim na lei orçamentária da União.

Os usuários atendidos nos postos de emissão até a data desta terça-feira, 27, receberão seus passaportes normalmente, segundo a PF.

A Polícia Federal diz acompanhar ‘atentamente a situação junto ao Governo Federal para o restabelecimento completo do serviço’.