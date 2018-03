PF rastreia dono do avião com 430 quilos de pasta de coca da Bolívia

A Polícia Federal investiga quem é o dono da aeronave que foi apreendida nesta quarta-feira, 15, com 430 quilos de pasta base de cocaína em Pará de Minas (MG), município a 84 km de Belo Horizonte.

Segundo o delegado da PF Elser Moraes, responsável pelo caso, ainda não foi confirmado se o prefixo que identifica a aeronave foi clonado.

O Cessna Aircraft modelo 210 M veio direto da Bolívia com a droga e pousou por volta das 18h no aeroporto do município. Como estava fazendo voo rasante na região, ele acabou chamando a atenção da população local que acionou a Polícia Militar.

Ao se deparar com os sacos carregados de pasta base que estavam no avião estacionado em um hangar no aeroporto, a PM acionou a Polícia Federal que foi até o local e, depois, conseguiu rastrear e prender o piloto, localizado em um hotel em Belo Horizonte perto da rodoviária da cidade.

O piloto se preparava para viajar até o Mato Grosso. De acordo com o delegado Moraes, o piloto da aeronave tem 62 anos e iria receber R$ 20 mil para fazer o transporte. Ele foi detido sem o dinheiro e não identificou quem iria pagá-lo pelo transporte.

O delegado confirmou com o piloto que um outro grupo iria até o hangar buscar a droga no avião para distribuí-la em Minas, mas não deu mais detalhes sobre quem seriam essas pessoas. Até o momento, a PF ainda não informou se suspeita de algum grupo criminoso ou quem seriam os destinatários da droga.