PF quer saber de Temer a que ‘alinhamento com Henrique Meirelles’ Joesley se refere

Na parte final do interrogatório com 82 perguntas a Michel Temer, a Polícia Federal investiu na área econômica do Governo. Os delegados federais Thiago Machado Delabary e Marlon Cajado Oliveira dos Santos fizeram questionamentos ao presidente sobre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cuja presidente Maria Silvia Bastos Marques pediu exoneração em meio à crise política.

Os policiais se referem a um trecho do diálogo do empresário Joesley Batista, da JBS, com o presidente no Palácio do Jaburu na noite de 7 de março. A conversa foi gravada pelo executivo. Nela, Joesley defendeu a necessidade de um ‘alinhamento’ com o ministro da Fazenda. “Qual o sentido da expressão alinhamento?”, indagou a PF.

Os delegados perguntaram ainda se Temer autorizou o empresário a apresentar ‘pontos de interesse’ a Henrique Meirelles e quais seriam esses pontos.

Em outro trecho da conversa, o executivo da JBS fez menção a uma operação do BNDES e supostamente faz referência à ex-presidente do Banco. Os delegados consideram que Temer demonstrou ter conhecimento da operação e o questionam se fez alguma solicitação a ‘ela’.