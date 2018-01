PF prende um dos 15 mais procurados dos EUA por abuso de menores

Por Fausto Macedo

Ação conjunta das Polícias Federal e Militar prendeu na noite desta sexta feira, 27, no Rio Grande do Norte um homem foragido dos Estados Unidos. Ele foi localizado em Tibau do Sul, litoral potiguar. Aos 53 anos, o americano é apontado como líder de uma seita religiosa e acusado de abusar sexualmente de meninas no Estado de Minnesota/EUA.

O homem está entre os 15 foragidos mais procurados pelo U. S. Marshals, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Seu nome consta na Difusão Vermelha da Polícia Internacional (Interpol), índex dos mais procurados em todo o mundo.

Ele vivia escondido no Brasil desde março de 2012. A PF entrou no caso em outubro de 2014. De posse do mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal, os federais passaram a rastrear o foragido no Brasil. Ele foi encontrado e preso por agentes federais e policiais militares de Pipa e Tibau do Sul, por volta das 21horas desta sexta, 27, em um condomínio, com uma brasileira, de 34 anos, que lhe dava apoio no Brasil.

O americano e a mulher foram levados à sede da PF em Natal. Contra ela foi elaborado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A mulher vai responder, em liberdade, perante a Justiça Federal, pelo crime de favorecimento pessoal, acusada de prestar ajuda a um foragido da Justiça.

O americano permanecerá na Custódia da Superintendência da Polícia Federal em Natal, até que o STF conclua o seu processo de extradição.

