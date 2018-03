PF prende romena condenada por tráfico de pessoas

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

Agentes da Polícia Federal que integram a Representação Regional da Interpol em São Paulo prenderam na noite desta segunda-feira, 1, uma foragida da Justiça da Romênia, condenada em seu país por tráfico de pessoas, inclusive adolescentes, para prostituição e lenocínio.

A Interpol em São Paulo recebeu em 22 de maio um pedido formal das autoridades internacionais para a verificação de eventual permanência da procurada no Estado. Foram iniciadas investigações para localização da romena. Os federais confirmaram que ela ela está no Brasil desde 2009. Seu endereço atual fica no Bairro Jardim Oriente, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), onde ela trabalhava como manicure.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A PF diz que ‘não há, até o momento, registro de atividade criminosa da romena no Brasil’. Após a localização da estrangeira, a PF postulou ao Supremo Tribunal Federal expedição de um mandado de prisão preventiva para fins de extradição, ato que possibilitou sua prisão no Brasil.

A romena foi recolhida na Custódia da PF em São Paulo, à disposição do STF.