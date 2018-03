PF prende por tráfico vigésimo refugiado

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos prendeu na tarde desta quarta-feira, 3, um nigeriano com cerca de 3 quilos de cocaína no fundo falso de uma mala. Quando os policiais levantaram as informações sobre o preso, identificaram que se trata de um imigrante que ingressou no Brasil beneficiado pela Lei do Refúgio. Ele pretendia embarcar com destino a Lagos, Nigéria.

Com mais essa prisão, somente em 2015 chega a 20 o total de solicitantes de refúgio presos por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos mais de 70 quilos de drogas. A Lei do Refúgio, de 1997, define que será reconhecido como refugiado todo aquele que, por exemplo, devido a ‘grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país’.

Desde aquele ano, centenas de estrangeiros pediram abrigo ao Brasil, amparados na Lei 9474/97. A prisão do nigeriano ocorreu durante uma ‘fiscalização de rotina’ dos policiais federais no Terminal de Passageiros 3 de Cumbica. Os agentes entrevistavam algumas pessoas e verificavam a documentação de viagem. O nigeriano, segundo a PF, “não apresentou respostas convincentes” e foi conduzido ao aparelho de raio-x para verificação do conteúdo de suas malas.

Em uma das malas foi identificada a existência de ‘substância orgânica’. O passageiro foi submetido a uma revista e as malas submetidas à análise através do espectrômetro de massa que acusou uma grande quantidade de partículas de cocaína. Na Delegacia da PF em Cumbica foram realizados os exames periciais e encontrados cerca de 3 quilos de cocaína oculta no fundo falso de uma das malas.

O nigeriano foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas.