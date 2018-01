PF prende mulher em Cumbica com 7 quilos de cocaína em pandeiro e cavaquinho

Fausto Macedo

A Polícia Federal prendeu na noite desta quarta feira, 10, uma mulher tentando embarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos com 7,1 quilos de cocaína escondidos em estojos de cavaquinhos, reco-reco, pandeiro, tamborim e outros instrumentos musicais.

Os policiais federais faziam uma fiscalização de rotina no saguão do terminal 3 do aeroporto quando decidiram abordar uma passageira que estava na fila de embarque com destino a Abidjan, na Costa do Marfim, escala em Abu Dhabi/Emirados Árabes.

A mulher carregava quatro malas e ficou muito nervosa ao ser abordada. Os policiais a conduziram à delegacia da PF no aeroporto para uma revista pessoal e abertura de suas bagagens.

Em duas malas havia quatro estojos de cavaquinhos. O que despertou a atenção dos federais foi o peso excessivo dos estojos. Os peritos federais abriram as caixas e nelas encontraram, além de cavaquinhos, pandeiro, tamborim e reco-reco um lote de 7,1 quilos de cocaína.

A mulher homem foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e conduzida ao presídio feminino.