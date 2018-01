PF prende mais dois com cocaína em Cumbica

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

A Polícia Federal prendeu na noite desta quarta-feira, 26, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, dois passageiros de voo internacional com cerca de 9 quilos de cocaína em fundos falsos das malas.

As prisões ocorreram num intervalo de poucos minutos. Policiais federais que atuam com o auxílio de cães farejadores realizavam fiscalização nas esteiras de bagagens. Uma primeira bagagem foi levada ao aparelho de raio-x para análise do conteúdo e, diante das suspeitas, os policiais fizeram um pequeno furo ‘de onde verteu um pó branco’.

Ainda no local foi realizado o narcoteste na substância indicando tratar-se de cocaína. O passageiro, um brasileiro de 27 anos que já havia embarcado na aeronave com destino a Nova Hiderabad/Índia foi localizado e preso. Dentro de sua mala havia cerca de 6 quilos de cocaína pura.

Os mesmos policiais, quando estavam se deslocando para retirar o brasileiro da aeronave, ao passarem com o cão farejador junto a fila do check-in de voo com destino a Entebbe/Uganda, suspeitaram de outro passageiro. O homem de 34 anos, da África do Sul, foi conduzido ao setor de raio-x para verificação da mala e encontraram quase quatro quilos de cocaína num fundo falso.

Os dois passageiros foram autuados em flagrante.