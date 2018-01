PF prende mãe que enviou a agenciador imagens da filha de 11 anos com conotação sexual

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira, 5, medidas judiciais expedidas em inquérito que investiga a produção e o compartilhamento de imagens de pornografia infantil pela internet.

Segundo a PF, as investigações indicaram que a mãe de uma menina de 11 anos de idade, residente em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ‘atraída pela promessa de ganhos financeiros, produziu e encaminhou imagens de sua filha com evidente conotação sexual, para um indivíduo que se apresentava como agenciador de modelos na internet’.

O mandado de busca e apreensão para a casa da mãe da criança, e o decreto da prisão temporária pelo prazo de 30 dias, expedido pela Vara Criminal de Pinhais, foram cumpridos com o acompanhamento de representantes do Conselho Tutelar, ‘a fim de preservar ao máximo o bem-estar da vítima’.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A menina ficou sob a responsabilidade do pai, que não tinha conhecimento dos fatos, com a supervisão do Conselho Tutelar, e a mãe foi encaminhada à custódia da Polícia Federal em Curitiba.

A pena para posse de pornografia infantil é de até quatro anos de prisão, para o compartilhamento é de até seis anos e para a produção de imagens dessa natureza é de até oito anos.

Segundo a PF, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual de menores configura, ainda, crime com pena de até 10 anos de reclusão e multa.