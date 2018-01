PF prende Lobão, o contrabandista Operação Revanche, deflagrada na quarta-feira, 28, pegou Roberto Eleutério da Silva, apontado como o principal 'importador' de cigarros do Paraguai e líder de uma organização que mantinha estrutura empresarial com faturamento diário de R$ 1 milhão com distribuição de 800 mil maços