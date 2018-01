PF prende jovem em Cumbica tentando embarcar para Lisboa com cocaína

A Polícia Federal prendeu uma jovem de 19 anos tentando embarcar com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, com destino a Lisboa. A prisão ocorreu na sexta-feira, 18.

Uma equipe de policiais federais acompanhava a movimentação de passageiros no saguão do aeroporto e, na fila do check-in de vôo para a capital portuguesa, perceberam a chegada da jovem. Para os agentes da PF, a moça tinha ‘perfil suspeito’. Ela estava acompanhada de uma adolescente quando foi abordada e conduzida a uma sala reservada para revista das bagagens.

Dentro de uma das malas, embalada num cobertor, havia uma mochila que ocultava em fundos falsos dois pacotes envoltos em plástico preto. A passageira foi conduzida à delegacia e, após os exames periciais, foi constatada a existência de 6 quilos de cocaína na mochila. Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas.