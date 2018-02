PF prende ex-tesoureiro da Caixa acusado de levar R$ 1,5 milhão de agência

A Polícia Federal no Rio de Janeiro prendeu preventivamente na quarta-feira, 30, um ex-tesoureiro da Caixa Econômica Federal investigado por ter desviado aproximadamente R$ 1,5 milhão do banco público e que estava foragido da Justiça. O mandado de prisão foi expedido pela 4ª Vara Criminal Federal do Rio.

O ex-gerente, de 45 anos, foi localizado pela Polícia Federal na casa de seus parentes no bairro de Ramos, na capital fluminense. O caso foi descoberto pelas investigações da PF de Nova Iguaçu e da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio em conjunto com a gerência de segurança da Caixa, que identificaram o desvio do dinheiro em agosto de 2015.

De acordo com a PF, o ex-tesoureiro roubou o dinheiro da agência onde trabalhava, em Itaguaí, usando sacos de ração animal e teria, inclusive, tentado manipular as câmeras do sistema interno de TV da agência para não registrar suas ações. A PF, contudo, conseguiu o registro do ex-tesoureiro levando o dinheiro.