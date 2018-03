PF prende em São Paulo holandês foragido por tráfico

Por Fausto Macedo

Agentes da Interpol (Polícia Internacional), vinculados à Polícia Federal em São Paulo, prenderam na cidade de Itatiba, interior paulista, nesta segunda feira, 4, um holandês que estava foragido da Justiça peruana por tráfico de drogas.

Em 2003, no Peru, B.R.D.B. contratou dois outros holandeses como ‘mulas’ para transportar cerca de 20 quilos de cocaína para Amsterdã, na Holanda. Após a prisão dos ‘mulas’, no aeroporto de Lima, B.R.D.B. foi identificado como dono da droga e mandante do esquema.

As investigações indicaram que desde 2009 o homem havia entrado e saído do Brasil várias vezes. Foram realizadas buscas para localizá-lo. Os agentes da Interpol verificaram que o foragido estaria no bairro Jardim Leonor, município de Itatiba, no interior de São Paulo. Policiais federais o localizaram e o prenderam.

O estrangeiro, de 35 anos, encontra-se na custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo à disposição do Supremo Tribunal Federal, aguardando o fim do processo de extradição para o Peru.