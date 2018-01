PF prende em Cumbica mulher com 15 quilos de cocaína em frascos de perfume

Por Fausto Macedo

A Polícia Federal prendeu nesta terça feira, 27, uma mulher tentando embarcar para o exterior com aproximadamente 15 quilos de cocaína em frascos de perfume no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. A mulher, de nacionalidade venezuelana, estava sendo observada pelos policiais federais que desconfiaram de seu comportamento.

Ela foi abordada pelos policiais, para ser entrevistada, na fila do check-in de voo com destino à Cidade do Cabo/África do Sul e escala em Joanesburgo. Segundo a PF, ela demonstrou “muito nervosismo” e respondeu evasivamente os questionamentos dos agentes que a conduziram a delegacia no aeroporto.

Ali a mulher foi submetida a busca pessoal e revista das bagagens na presença de testemunhas. “Dentro de uma mala foi encontrada grande quantidade de frascos tubulares de perfume que, ao serem perfurados, revelaram conter um pó branco”, informou a PF, em nota.

“A substância foi submetida a perícia e identificada como cocaína, com alto grau de pureza. O peso da droga somou aproximadamente 15 quilos.”

A mulher foi presa em flagrante e conduzida ao presídio feminino da Capital, onde permanecerá à disposição da Justiça por crime de tráfico internacional de drogas.