PF prende em Cumbica homem com 1 quilo de cocaína em bolsa de mulher

Por Julia Affonso

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, nesta terça-feira, 3, um homem de Guiné-Bissau que tentava embarcar com 1 quilo de cocaína para o exterior. Após exames periciais, a droga foi identificada como cocaína com “alto grau de pureza”.

O passageiro, que tinha nacionalidade portuguesa, estava na fila do check-in de um voo com destino a Lisboa. Ele foi abordado por policiais federais que o acompanhavam à distância e desconfiaram de seu comportamento.

Dentro de uma mala em seu poder foi encontrada uma bolsa feminina que, mesmo após ser esvaziada, apresentava peso acima do normal. Os policiais abriram a costura da bolsa e encontraram, nas laterais, dois pacotes envoltos em fita adesiva.

O homem foi preso em flagrante e conduzido ao presídio estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.