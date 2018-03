PF prende em Cumbica casal com cocaína em frascos de xampus e perfumes

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na noite desta terça-feira, 26, 100 cápsulas de cocaína com um casal de brasileiros. Agentes da PF que realizavam fiscalização de rotina no terminal de embarque de voos internacionais viram um casal de passageiros que circulava pelo saguão do aeroporto. Quando o casal se aproximou do balcão de check-in foi abordado pelos policiais para entrevista.

Segundo a PF, “devido às suspeitas, as bagagens foram submetidas ao raio-x e foi identificada substância orgânica em seu interior”. Ao serem informados de que seriam conduzidos à delegacia e que a bagagem seria submetida a uma perícia, eles confessaram que transportavam drogas no interior de embalagens de produtos.

Após a realização dos exames periciais foram encontradas dentro de frascos de xampus, cremes e perfumes, 100 cápsulas contendo mais de 1 quilo de cocaína pura. A mulher, de 35 anos, e o homem, de 36, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Eles pretendiam levar a droga para Mumbai/Índia.