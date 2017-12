PF prende duas servidoras do Incra por corrupção; assista a imagens do flagrante

A Polícia Federal prendeu no início da tarde desta terça-feira, 22, duas servidoras do INCRA por corrupção. A operação foi resultado de ação controlada autorizada pela 10.ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal.

Os policiais federais destacados para a ação, além de cumprirem um mandado de prisão preventiva contra uma servidora, também prenderam outra funcionária do Instituto em flagrante. As duas haviam acabado de receber R$ 12 mil para emitir parecer favorável no caso de um lote no assentamento Mimoso, Arinos/MG.

Após as prisões os policiais federais cumpriram também dois mandados de busca e apreensão, um no local de trabalho e outro na residência de uma das presas. Uma das presas era assistente de administração do Incra e tinha a atribuição de emitir pareceres para a regularização de lotes destinados à Reforma Agrária. Toda a ação foi documentada em vídeo pela PF e a numeração das notas registrada.

Uma das servidoras era investigada desde o ano de 2015 sob a suspeita de solicitar propina no valor de 15 mil reais para a regularização de um lote no assentamento Oziel Alves.

Após as prisões as duas mulheres foram levadas à Superintendência da Polícia Federal no DF, onde serão ouvidas e ficarão à disposição da Justiça.