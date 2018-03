PF prende dois em Cumbica com 30 mil comprimidos de ecstasy e 8 quilos de cocaína

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

A Polícia Federal apreendeu entre sexta feira, 8, e domingo, 10, aproximadamente 18 quilos de drogas com passageiros de voo internacional. Na sexta, policiais federais que realizavam fiscalização de rotina na fila do check-in de voo com destino a Kuala Lumpur/Malásia, abordaram uma passageira natural daquele país para verificação de seus documentos e entrevista.

A mulher, de 49 anos, ficou muito nervosa com a abordagem e foi conduzida à Delegacia Especial do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos para uma busca pessoal e revista das bagagens. Em duas maletas para notebook foram encontrados 5 volumes contendo oito quilos de cocaína. A passageira foi presa em flagrante.

No sábado, 9, em voo procedente de Istambul (Turquia), um passageiro que havia escolhido o canal de inspeção alfandegária ‘nada a declarar’ foi selecionado para que submetesse suas bagagens ao raio-x. As imagens do aparelho revelaram a existência de uma grande quantidade de comprimidos no interior da bagagem.

A mala foi aberta e dentro de um fundo falso foram encontrados 4 pacotes onde estavam acondicionados os comprimidos. Os exames periciais identificaram a substância como ecstasy totalizando 30 mil comprimidos. O homem, de 48 anos, natural da Turquia, foi autuado em flagrante. Ele e passageira que ia para a Malásia foram autuados por tráfico internacional de drogas.