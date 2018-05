PF prende prefeito tucano de Mongaguá com R$ 4,6 milhões e US$ 216 mil em dinheiro vivo Operação Prato Feito, deflagrada nesta quarta-feira, 9, fez buscas em 30 prefeituras paulistas, entre elas a do município de Mongaguá, litoral Sul de São Paulo, onde a dinheirama foi apreendida na casa de Artur Parada Prócida