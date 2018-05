PF prende 43 por tráfico internacional de drogas

Operação Escorpião desarticula duas organizações que agiam em Araraquara e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

por Fausto Macedo

A Polícia Federal deflagrou nesta terça feira, 15, a Operação Escorpião para combate ao tráfico internacional de drogas. Com autorização judicial, a PF saiu às ruas para cumprir 43 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão em cinco Estados, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A base da operação da PF foi montada em Araraquara, município do interior paulista. Duzentos policiais federais foram mobilizados para cumprir os mandados expedidos pela 2.ª Vara Federal de Araraquara. A Justiça determinou o bloqueio de valores depositados em diversas contas bancárias.

Iniciada em fevereiro de 2013, a investigação já resultou na prisão de 26 investigados e apreensão de 380 quilos de cocaína, 130 quilos de maconha, 500 pontos de LSD, 4 armas de fogo, 28 veículos e R$ 100 mil.

A droga, produzida na Bolívia e no Paraguai, havia ingressado no Brasil pelas regiões de fronteira de Foz do Iguaçu (PR), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS) e Cáceres (MT). Os integrantes das organizações criminosas investigadas atuavam na região de Araraquara e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, eles responderão na medida de suas participações pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e por integrarem organização criminosa.

VEJA O MAPA DA OPERAÇÃO ESCORPIÃO: