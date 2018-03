PF prende 11 por tráfico de maconha paraguaia em São Paulo

Por Julia Affonso

A Polícia Federal deflagrou a Operação Cristal e desmantelou organização criminosa formada por traficantes brasileiros e paraguaios que importavam maconha produzida no Paraguai e a revendiam no interior de São Paulo. O ponto maior de distribuição era a região de Sorocaba, a cerca de 100 quilômetros da Capital. A PF cumpriu onze mandados de prisão quinta-feira, 11, além de 19 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Sorocaba.

A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, além do sequestro de veículos e outros bens de integrantes organização criminosa. Segundo a PF, o patrimônio confircado foi obtido “como proveito da prática do tráfico internacional de drogas”.

O inquérito policial indica que o grupo realizava a compra, o recebimento e a guarda do entorpecente em território nacional e depois também realizava o acondicionamento, a camuflagem e a revenda da droga na região de Sorocaba.

Os acusados poderão pegar até 25 anos de prisão, se condenados.