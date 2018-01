PF prende 10 por tráfico em uma semana em Cumbica

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, apreendeu com passageiros de voos internacionais quase 50 quilos de drogas entre os dias 14 e 21 de julho. Os federais prenderam dez por tráfico.

Desde o início do ano, a PF apreendeu mais de uma tonelada de drogas somente com passageiros que tentaram embarcar ou desembarcar de voos internacionais com drogas ocultas nas bagagens.

Na tarde desta quinta-feira, 20, uma passageira natural da Bielorrússia, de 38 anos, foi flagrada por policiais federais quando tentava embarcar em voo com destino a Lisboa com mais de 3 quilos de cocaína em pó escondida em embalagens de produtos descolorantes para cabelos.

Os exames periciais preliminares constaram um alto grau de pureza da droga.

Já na madrugada desta sexta, 21, policiais federais que atuavam na fiscalização de passageiros que embarcariam em voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, abordaram um passageiro natural do Peru. Como o homem demonstrou ‘muito nervosismo’, suas bagagens foram submetidas ao aparelho de raio-x.

No fundo falso de uma das malas foi localizada cocaína. Os peritos identificaram uma placa impregnada de cocaína fixada nas estruturas da mala, cujo peso bruto somou mais de 4 quilos.