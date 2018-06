PF pega passageiro com 13 quilos de roupas impregnadas de cocaína em Cumbica

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/Cumbica) apreendeu mais de 13 quilos de roupas impregnadas com drogas. Os agentes fiscalizavam passageiros que embarcariam com destino a Portugal, na fila do check-in, quando perceberam ‘o nervosismo de um homem ao vê-los se aproximar’.

O passageiro, espanhol, foi entrevistado e, depois, conduzido a uma sala reservada para revista de seus pertences e busca pessoal.

Dentro das duas malas do suspeito, os federais encontraram muitas roupas ‘exalando um odor forte de produto químico’.

Os policiais passaram nas roupas um lenço umedecido com reagente químico, que assumiu a cor azul, característica da droga cocaína.

Conduzido à delegacia, o homem, de 28 anos de idade, recebeu voz de prisão após os peritos federais confirmarem que as roupas estavam engomadas com cocaína. O peso da droga somou mais de 13 quilos.

O espanhol confessou aos policiais que receberia um pagamento em euros pelo transporte da droga. A PF o autuou por tráfico internacional de drogas.