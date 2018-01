PF pega 12 toneladas de químicos na Batizado

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 6, a Operação Batizado para desarticular um esquema de desvio de produtos químicos do comércio formal para o tráfico de drogas, em São Paulo. A PF cumpriu 5 mandados de prisão temporária e 16 de buscas e apreensão, nas cidades de Carapicuíba, Santana do Parnaíba e Cotia, na Grande São Paulo, e na Ilhabela, litoral norte do Estado.

Os mandados foram todos expedidos pela Vara Criminal da Justiça Estadual de Carapicuíba. A PF apreendeu grande quantidade de produtos químicos com cafeína, lidocaína, manitol, acetona e ácido clorídrico.

Um homem foi preso em flagrante. A Batizado pegou um total de 12,7 toneladas de produtos químicos, além de 300 litros de acetona.

O inquérito policial teve início há quatro meses, após análise feita pela PF das atividades de empresas que realizam importação, exportação e comercialização de produtos químicos que podem ser utilizados para a produção de drogas.

Uma empresa ‘com atividades suspeitas’ fica situada na cidade de Carapicuíba. Durante as investigações, a PF constatou que a empresa adquiria produtos químicos sem comprovar sua comercialização regular. Estima-se que durante os dois anos em que esteve em atividade, a empresa tenha vendido ao tráfico de drogas mais de 30 toneladas de cafeína – substância controlada – utilizada para aumentar o volume da cocaína que é colocada à venda.

Os presos serão indiciados e responderão pelos crimes de tráfico de droga equiparado, quando o comércio ilícito é de produtos químicos controlados, e associação para o tráfico de drogas, com penas de até 15 anos de reclusão.

Balanço da Operação Batizado:

– 5 mandados de prisão temporária

– 1 prisão em flagrante

– 16 mandados de busca e apreensão

– Total apreendido em 06/08: 12,7 toneladas de produtos químicos, além de 300 l de acetona.

– Apreensões por local:

Sede em Carapicuíba/SP:

– 120 Kg de ácido sulfúrico;

– 150 Kg de ácido clorídrico;

– 300 l de acetona;

– 1.180 Kg de cafeína;

– 880 Kg de lidocaína;

– 300 a 400 Kg de acetato de etila e acetona (ainda contabilizando).

Depósito em Cotia/SP:

– 8.450 Kg de cafeína;

– 675 Kg de lidocaína;

– 945 Kg de manitol.