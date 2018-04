Lava Jato também faz buscas no gabinete do deputado Eduardo da Fonte

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (24). Os mandados foram autorizados pelo ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, e a operação foi deflagrada em conjunto com a Procuradoria Geral da República (PGR). O alvo é o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE).

As buscas são em uma investigação que apura suposta obstrução de Justiça praticada por integrantes do PP. Os parlamentares teriam atuado para evitar que um ex-assessor colaborasse com as investigações em andamento no STF.

Os agentes também cumprem um mandado de buscas no gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente do PP. A PF comunicou aos presidentes da Câmara e do Senado para entrar nas Casas. Também é cumprido um mandado de prisão contra um ex-deputado, Márcio Junqueira.

+ Raquel insiste em denúncia contra Dudu da Fonte na Lava Jato

Eduardo da Fonte é investigado por suposta prática de associação criminosa (artigo 2.º da Lei 12.850/2013), juntamente com outros os parlamentares do PP: Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Meurer.

+ STF suspende pela quinta vez julgamento de denúncia contra Dudu da Fonte

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal em setembro de 2017, os parlamentares seriam integrantes do núcleo político de uma organização criminosa voltada ao cometimento de delitos contra a Câmara dos Deputados, entre outros, visando ‘a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos da administração pública direta e indireta’.

+ Procuradoria pede ao Supremo que abra ação contra deputado Eduardo da Fonte

Em uma investigação decorrente, Fachin deferiu pedido da Procuradoria-Geral da República de arquivamento dos autos com relação a Simão Sessim, Roberto Balestra, Jerônimo Goergen, Eduardo da Fonte, Aguinaldo Ribeiro, Mario Negromonte Júnior e Waldir Maranhão.

COM A PALAVRA, EDUARDO DA FONTE

A reportagem buscou contato com o gabinete de Eduardo da Fonte. O espaço está aberto para manifestação.