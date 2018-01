PF mostra em vídeo mansão de suspeito de tráfico no Paraná

Por Julia Affonso

A Polícia Federal divulgou um vídeo, nesta terça-feira, 2, que mostra o interior de uma mansão de propriedade de um suposto traficante de drogas do Paraná. Agentes fizeram buscas na casa, durante a Operação Denarius deflagrada nesta terça feira, 2, em seis Estados, mas ele não foi localizado.

O objetivo da ação era desarticular uma organização especializada no tráfico internacional de drogas baseada em Umuarama/PR. Segundo a PF, o grupo adquiria cocaína no Peru e na Bolívia e enviava para o Brasil, de onde ia para a Europa. A operação teve o apoio da Receita Federal e ocorreu no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em Minas Gerais, Rondônia e São Paulo.

As investigações começaram em fevereiro deste ano, quando a polícia identificou um pecuarista de Umuarama e pessoas de Londrina(PR), Amambai (MS), Alta Floresta (MT), São Paulo (SP), Rio Acima (MG) e Ariquemes (RO), que estariam recebendo carregamentos de cocaína do Peru e Bolívia e remetendo para a Europa, principalmente para a Espanha. A droga saía de Porto Velho (RO) camuflada em meio à madeira de casas pré-fabricadas e era enviada em containeres.

De acordo com a PF, o pagamento era feito principalmente em euro e o dinheiro era entregue a uma rede de operadores ilegais de câmbio em São Paulo e Umuarama. Eles lavavam as quantias, transformando euros e dólares em reais, que eram aplicados em imóveis, gado, veículos e aeronaves. O dinheiro financiava também viagens de férias ao exterior.

As investigações, segundo a polícia, apontam para uma organização composta no Brasil por 13 pessoas que se dedicavam unicamente ao tráfico e à lavagem de dinheiro. Na manhã desta terça, a polícia deflagrou a operação para cumprir mandados de prisão contra 13 pessoas, mandados de busca e apreensão domiciliar contra 39 locais, mandados de busca e apreensão de bens de 37 Veículos (automóveis, caminhões e motocicletas), uma lancha e um jet ski e 2 aviões e 1 helicóptero, mandado de busca e apreensão de 3500 cabeças de gado e ordens judiciais de 43 imóveis avaliados em R$ 60 milhões.

ACOMPANHE O VÍDEO DA PF QUE MOSTRA A MANSÃO DE ACUSADO POR TRÁFICO