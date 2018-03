PF monitorou residência de ‘alvo’ Marcelo Odebrecht

Por Ricado Brandt, enviado especial a Curitiba, Julia Affonso e Fausto Macedo

A Polícia Federal monitorou o condomínio do ‘alvo’ Marcelo Bahia Odebrecht durante vários dias que antecederam a Operação Erga Omnes, a nova etapa da Lava Jato deflagrada sexta-feira, 19, que mirou exclusivamente nas maiores empreiteiras do País, entre elas a Construtora Norberto Odebrecht.

Relatório do Núcleo de Análise da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, braço da PF em Curitiba – base da Lava Jato – mostra inclusive imagens aéreas da residência do empreiteiro, situada no Jardim Pignatari, em São Paulo.

O documento destaca dificuldades dos agentes em se infiltrar no condomínio composto de 45 casas espalhadas em quatro quadras e atribui a Marcelo Odebrecht ‘alta sensibilidade’.

A PF precisava identificar precisamente a localização do ‘alvo’ no dia da Operação Erga Omnes.

“Foram realizadas diligências com o objetivo de identificar qual das residências é de fato a residência do investigado Marcelo Odebrecht”, diz o relatório da PF. “Todavia, devido à alta sensibilidade do alvo e ao fato do condomínio possuir diversas ferramentas de segurança, não foi possível realizar diligência dentro do mesmo.”

Marcelo Odebrecht foi preso por ordem do juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações penais da Lava Jato. A PF suspeita que a empreiteira da qual ele é o presidente integrou cartel que se apossou de contratos bilionários na Petrobrás por meio de fraudes a licitações e corrupção.

“O estilo do dirigente Marcelo Odebrecht é o de interagir tecnicamente quanto aos assuntos da empresa (conforme verificado no caso das sondas), na mesma linha do observado com os demais executivos investigados”, diz um trecho de relatório da PF.

A Odebrecht nega taxativamente qualquer envolvimento com a Lava Jato. No dia da deflagração da Operação Erga Omnes, a empreiteira emitiu nota alegando que considerava ‘desnecessária’ a prisão de seus executivos. Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela empreiteira da sexta-feira, 19.

“A Construtora Norberto Odebrecht (CNO) confirma a operação da Polícia Federal em seu escritório em São Paulo e no Rio de Janeiro, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Da mesma forma, alguns mandados de prisão e condução coercitiva foram emitidos.

Como é de conhecimento público, a CNO entende que estes mandados são desnecessários, uma vez que a empresa e seus executivos, desde o início da operação Lava Jato, sempre estiveram à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Construtora Norberto Odebrecht”

Em comunicado publicado nesta segunda-feira, 21, nos principais jornais do País, a Odebrecht nega ter participado de qualquer cartel na Petrobrás. “Não há cartel num processo de contratação inteiramente controlado pelos contratantes, como ocorre com a Petrobrás, onde a mesma sempre definiu seus próprios orçamentos e critérios de avaliação técnico-financeiro e de performance.”

O grupo considera ainda uma afronta aos princípios básicos do Estado de Direito a sustentação de prisão para evitar a reiteração criminosa “por não terem as autoridades competentes proibido a Construtora Norberto Odebrecht de contratar com a Administração Pública, principalmente no que concerne o último pacote de concessões, que no momento é apenas um conjunto anunciado de intenções”.

O texto justifica que a “Controladoria Geral de União, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça afirmaram publicamente que as empresas somente podem sofrer restrições para contratar com a Administração Pública após julgadas e condenadas com observância do devido processo legal.”