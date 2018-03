PF manda a Teori e a Janot ‘conflito’ entre delações da Lava Jato

A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba comunicou o Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República Rodrigo Janot sobre o ‘evidente conflito de fatos narrados’ nas delações premiadas do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, e do lobista Zwi Skornicki. Os acordos de cooperação de Pessoa e Zwi, que os obrigam a dizer a verdade, foram fechados com a Procuradoria e homologados pelo Supremo.

Documento O DEPOIMENTO DE RICARDO PESSOA PDF

Documento O DEPOIMENTO DE ZWI SKORNICKI PDF

O delegado da PF Felipe Pace, que preside alguns dos inquéritos mais explosivos da Lava Jato, encaminhou a Teori – ministro relator da operação no Supremo -, e a Janot cópias de depoimentos dos delatores sobre um contrato no valor de R$ 500 mil da UTC com a Eagle Consultoria, empresa que Zwi utilizava para receber no Brasil pelos seus serviços de ‘intermediação’ de contratos na Petrobrás, segundo a Lava Jato.

Na versão do empreiteiro, o contrato era ‘simulado’ e o valor foi pago a Zwi para afastar o estaleiro Keppel Fels, que o lobista representava, de uma licitação para o fornecimento de material e construção dos navios-plataforma P-58 e P-62 da Petrobrás, em 2010.

As declarações foram prestadas pelo empreiteiro em 20 de junho e anexadas aos autos da Lava Jato pela própria defesa de Ricardo Pessoa. No depoimento, ele alega que ‘revolveu alguns temas’ de sua colaboração e, ‘especialmente, a lista com mais de 13 mil fornecedores e prestadores de serviços,

apercebeu-se que não havia descrito sua relação com a empresa Eagle Consultoria em Engenharia Ltda’.

“Para afastar a Keppels Fels dos pacotes nos quais a UTC tinha interesse, o declarante (Ricardo Pessoa) combinou com Swi (sic) Skornicki de pagar a ele o valor de R$ 500 mil para que este deixasse de apresentar proposta nos dois pacotes que tinham interesse”, seguiu o delator.

O lobista, por sua vez, afirmou que as ‘imputações’ do empreiteiro em relação a este contrato são ‘inverídicas’ e se colocou ‘à disposição’ para uma eventual acareação com Ricardo Pessoa.

“O declarante efetivamente prestou serviços para a UTC Engenharia S/ A, por meio da Eagle Consultoria em Engenharia Ltda., em relação a aditivo para a P55, tal como consta no contrato inclusive apreendido em busca e apreensão realizada em sua residência, tendo feito reuniões de orientação com o Srs. Mauro Cruz e Maximo Alves, à época funcionários da UTC, conforme consta no Anexo 16 do seu acordo de colaboração”, afirma Skornicki em depoimento encaminhado por sua defesa à Lava Jato.

Como os acordos foram homologados pelo Supremo, o delegado Pace encaminhou as duas versões a Rodrigo Janot e ao ministro Teori, para que ‘tomem ciência’ e, caso necessário, ‘as providências cabíveis’.

