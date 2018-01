PF liga ex-ministro de Collor a propina de R$ 1 milhão para deputado do PT

Por Andreza Matais, Julia Affonso e Fausto Macedo

A Polícia Federal vê indícios de corrupção ativa por parte do empresário Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do Governo Collor (1990/1992). A PF afirma que PP repassou R$ 1 milhão para o deputado Vander Loubet (PT/MS) em 2013, via empréstimo para um advogado estabelecido em Campo Grande. O advogado é cunhado do petista.

No relatório de indiciamento do deputado, a PF assinala que ‘provas testemunhais e documentais’ revelam a ‘existência de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro praticados por Vander Loubet’. Pedro Paulo PP foi alvo de buscas em julho, na Operação Politeia, cujo alvo maior foi o senador Fernando Collor (PTB/AL). Em delação premiada, o doleiro Alberto Youssef, peça central da Operação Lava Jato, afirmou que entregou R$ 3 milhões a PP que operou o repasse para o destinatário, Collor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em agosto, a Procuradoria-Geral da República denunciou Collor e seu ex-ministro perante o Supremo Tribunal Federal.

Nesta quinta-feira, 3, a PF divulgou o indiciamento do ex-líder dos Governos Lula e Dilma na Câmara, Candido Vaccarezza, e dos deputados Nelson Meurer (PP/PR) e Vander Loubet, todos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O relatório da PF foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que detém competência para processar políticos com foro privilegiado. As conclusões da PF serão agora analisadas pela Procuradoria-Geral da República que pode denunciar os deputados e Vaccarezza ao STF.

No caso de Vander Loubet, a PF afirma que o repasse a ele foi realizado por meio de um suposto empréstimo no valor de R$ 1 milhão de Pedro Paulo PP junto a um advogado, cunhado do petista. Uma parte do dinheiro teria sido entregue no escritório do advogado em Campo Grande (MS). A outra parte depositada em contas de terceiros que teriam ‘dado suporte a Vander Loubet em sua campanha eleitoral em 2010’.

PP é alvo da Lava Jato desde a prisão do doleiro Alberto Youssef.

Documentos apreendidos pela PF mostram que a Investminas, empresa controlada por PP, fez um pagamento de R$ 4,3 milhões para a consultoria MO, central de distribuição de propinas para políticos do doleiro Youssef. O senador Collor nega ter recebido propinas do esquema de corrupção na Petrobrás.

PP não foi localizado pela reportagem.