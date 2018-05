PF lança página sobre a Lava Jato

A Polícia Federal lançou em sua Agência de Notícias uma página dedicada à Operação Lava Jato. Lá, podem ser encontrados o histórico, os números, desdobramentos e as informações de cada fase e dos inquéritos que investigam alvos com prerrogativa de foro de ‘uma das operações de maior repercussão da PF’.

Até o momento, R$ 2,4 bilhões foram bloqueados pela Justiça e mais de R$ 600 milhões que foram repatriados.

“A Lava Jato é reconhecida mundialmente como destaque no combate à corrupção no Brasil, especialmente no que diz respeito ao envolvimento de agentes públicos”, diz nota da PF.

A primeira fase da Lava Jato foi deflagrada em 17 de março de 2014. A operação unificou quatro investigações que apuravam a prática de crimes financeiros e desvio de recursos públicos.

“As operações receberam os nomes de Dolce Vita, Bidone, Casablanca e Lava Jato. Enquanto as três primeiras correspondem a títulos de filmes clássicos, escolhidos de acordo com o perfil individual de cada doleiro, o nome Lava Jato faz referência a uma rede de lavanderias e um posto de combustíveis de Brasília que era utilizado por uma das organizações criminosas investigadas inicialmente para movimentar dinheiro ilícito”, informa a PF.

Outras informações no site: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/lava-jato