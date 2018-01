PF investiga suspeita de plágio no Enem

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 19, um mandado de busca e apreensão em Salvador, no endereço de um suspeito de fraude ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em nota, a PF informou que a banca responsável pela correção das provas identificou em 5 de novembro de 2017, ao realizar a prova de redação – cujo tema era “Desafios para a Formação Educacional dos Surdos” – que o candidato investigado plagiou, ipsis literis, a sinopse do livro “Redação de Surdos: Uma Jornada em Busca da Avaliação Escrita”, da autora Maria do Carmo Ribeiro, disponível em sites da internet.

A partir da comunicação da suspeita à Polícia Federal foi instaurado inquérito

e solicitado à Justiça Federal a expedição do mandado de busca. O objetivo, segundo a PF, ‘é localizar elementos de prova que levem ao esclarecimento completo da fraude e à identificação de outras pessoas eventualmente envolvidas’.

Uma vez confirmadas as suspeitas, o investigado deverá ser indiciado pelo crime de fraude em certame de interesse público, previsto no artigo 311-A do Código Penal, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.