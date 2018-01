PF investiga Cerveró por prejuízo de US$ 700 milhões em Angola

Por Ricardo Brandt e Fausto Macedo

O ex-diretor de Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró foi apontado na Polícia Federal por suposto prejuízo proposital em um negócio de exploração de petróleo em Angola, na África, que teria gerado um dispêndio de US$ 700 milhões. O caso passou a ser investigado após depoimento prestado sob sigilo por um funcionário de carreira da estatal, no Rio, que procurou os policiais um mês após ser deflagrada a Operação Lava Jato, em março de 2014.

O informante citou o nome de Cerveró – preso na Operação Lava Jato – em um negócio de US$ 700 milhões, que contrariou pareceres internos, e teria gerado prejuízo proposital como forma de desviar recursos públicos.

Funcionário de carreira com 30 anos de serviços prestados à Petrobrás, o informante procurou os delegados para denunciar indícios de crimes e “má gestão proposital” na estatal.

“Um dos projetos que teve como objetivo o prejuízo internacional da Petrobrás foi o bloco de exploração em Angola”, afirmou o informante em depoimento de quatro horas, realizado no dia 28 de abril de 2014, no Rio.

Conta ele que quando foi aberto leilão internacional para compra dos direitos de exploração de blocos petrolíferos em Angola, a estatal analisou o negócio. “Diversos pareceres de geólogos da Petrobrás foram redigidos analisando o potencial de exploração de cada um deles. Estes pareces apontavam indícios de que a Petrobrás não deveria sequer praticar do leilão, pois não havia indícios de lucros ou rentabilidade na exploração de tais áreas.”

Com base nesses pareceres, a Petrobrás não entrou no leilão. “Alguns anos depois, a Petrobrás decidiu comprar 50% dos direitos de exploração deste poços arrematados no leilão pelo mesmo valor que a empresa inicial arrematou a totalidade”.

A empresa vencedora teria pago US$ 500 milhões pelo negócio na época do leilão. O custo de 50% do direito aos blocos, no entanto, custou à Petrobras “exatamente a mesma quantia paga anos antes por 100% dos direitos” – US$ 500 milhões.

“Existem indícios de que o dinheiro repassado à ganhadora do leilão foi uma forma de desvia-lo da Petrobrás e sugere que se investigue se houve retorno deste capital ao Brasil ou a contas controladas pelo envolvidos, no exterior”, registra a PF, em documento anexado em novembro aos autos da Lava Jato, conforme revelou o Estado.

Na época, reportagem mostrou que o informante havia apontado o envolvimento de Cerveró e do lobista Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano, em suposto desvio de propina na refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.

Perfurações. Ao todo, o relatório de Informação Policial 18/2014 registra acusações do funcionário de carreira em seis supostas fraudes para desvios de recursos. Prestes a se aposentar, ele decidiu contar o que sabia, sem ter seu nome revelado. Delegados da Lava Jato mantém contato direto com o informante.

No negócio em Angola, que teria envolvido a Diretoria de Internacional sob o comando de Cerveró, ele relata que a irregularidade não foi só na compra.

O informante declarou que a Petrobrás, depois da compra de 50% dos direitos de exploração, decidiu então “perfurar três poços (em Angola) com o objetivo de prospecção da capacidade produtiva do bloco recém-adquirido”.

“Cada um dos poços tem um custo de perfuração de aproximadamente US$ 80 milhões a US$ 120 milhões”, revelou o funcionário.

Segundo o documento, os três poços foram perfurados e “mostraram-se secos”. “Confirmando os pareceres técnicos dos geólogos da empresa que analisaram o mapeamento do subsolo do terreno e apontaram tecnicamente que era inviável explorar tais áreas, pois não havia petróleo disponível naquela região.”

Os resultados teriam sido usados “nas decisões futuras da empresa em continuar explorando tais áreas, e assim, todo investimento foi descartado”. “Desta forma, o prejuízo total deste projeto foi de cerca de US$ 700 milhões, sendo US$ 500 milhões para adquirir 50% dos direitos e outros US$ 200 milhões em perfuração de poço que já se sabia serem secos”, acentua o documento.

O informante apontou ainda como responsável pelo negócio o ex-gerente Luis Carlos Moreira da Silva. Segundo ele, Nestor Cerveró criou o cargo de gerente executivo internacional de desenvolvimento de negócios “em tempo recorde”. O nome do ex-gerente já foi citado também no caso Pasadena. Em julho, ele foi ouvido sobre o caso na CPI da Petrobrás.

“Durante a gestão de Moreira, à frente do cargo criado por Cerveró, alguns negócios teriam sido desenvolvidos contrariando diversos pareceres técnicos.”

COM A PALAVRA, A DEFESA:

Luis Carlos Moreira da Silva não foi localizado para comentar o caso. Em julho do ano passado, quando foi ouvido na CPI da Petrobrás sobre o caso Pasadena, ele considerou o negócio legal.

A defesa de Nestor Cerveró nega o envolvimento dele em qualquer irregularidade.

COM A PALAVRA, A PETROBRÁS:

“A Petrobrás encontra-se presente na África através da joint venture celebrada em junho/2013 pela Petrobras Oil & Gas B.V (“POGBV”) com o BTG Pactual, na proporção 50%-50%. A formação dessa joint venture tem como objetivo ampliar a atuação na África e compartilhar os riscos e investimentos requeridos para expansão e desenvolvimento de reservas.

A Petrobras está presente em Angola desde 1979 em atividades off-shore que contam com diversos parceiros. Um dos blocos adquiridos já teve produção e, adicionalmente, existe participação em 3 outros, ainda em estágio exploratório, havendo uma descoberta de petróleo na área denominada Manganês. A venda de 50% dos ativos na África propiciou à Petrobras recuperar parte dos investimentos efetuados na região.

A Petrobrás tem atendido sistematicamente a todas as demandas de órgãos de controle a respeito das operações na África.”