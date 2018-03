PF indicia Vaccari outra vez e executivos da Carioca por corrupção em 4 obras da Petrobrás

A Polícia Federal indiciou criminalmente, mais uma vez, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto na Operação Lava Jato. Já condenado em três ações penais a 31 anos de prisão, Vaccari agora foi enquadrado pela PF por corrupção e associação criminosa.

Documento O INDICIAMENTO PDF

Documento RELATÓRIO FINAL DA PF PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com ele foram indiciados dois executivos ligados à Carioca Engenharia, Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior – estes por corrupção ativa, associação criminosa e crime contra a ordem tributária.

Segundo a delegada federal Renata da Silva Rodrigues, ‘na condição de diretores/conselheiros’ da empreiteira, os executivos autorizaram e determinaram o pagamento de propina no esquema de corrupção instalado na Petrobrás e fraudaram ‘a competitividade de certames licitatórios’ da estatal.

Também foram indiciados neste inquérito o ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque, o ex-gerente executivo da estatal Pedro Barusco e o lobista Mario Góes.

Ricardo Pernambuco, Ricardo Pernambuco Júnior, Mário Góes e Pedro Barusco são delatores da Lava Jato.

Vaccari e Renato Duque foram indiciados por corrupção e associação criminosa.

A PF atribui a Barusco os mesmos crimes e mais lavagem de dinheiro. A Mário Góes foi imputado o crime de lavagem de dinheiro.

De acordo com a delegada, Vaccari teria ‘exigido e recebido vantagem indevida da Carioca, como intermediário do Partido dos Trabalhadores e em concurso com Renato Duque, em 2011, para influenciar em convite para a obra da Fábrica de Fertilizantes em Uberaba/MG’.

O relatório cita o lobista Adir Assad, não indiciado neste caso, mas já condenado na Lava Jato a 9 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e associação criminosa em esquema de propinas da Petrobrás.

“Os recursos foram pagos em espécie a Vaccari, por meio do ‘caixa dois’ da Carioca, o qual contava, entre outras, com empresas do grupo de Adir Assad, já denunciado por sua atuação continuada como lavador de dinheiro”, aponta o relatório.

A Federal afirma ainda no relatório que Pedro Barusco recebeu, por meio de Mário Góes, ‘vantagem indevida paga pelos executivos da Carioca Engenharia, entre 2008 a 2012, a fim de influenciar nos contratos do Gasoduto Coari-Manaus, Píer de GNL e Terminal Aquaviário de Barra do Riacho’.

“Os recursos foram pagos em espécie e também por meio de transferências para contas no Exterior controladas por Mario Góes, de forma a dissimular a origem ilícita dos recursos”, anota a delegada federal Renata da Silva Rodrigues.

No inquérito policial, indiciar corresponde a atribuir a algum suspeito a autoria de determinado ilícito penal. Não significa, contudo, que o Ministério Público Federal vai concordar com os argumentos e denunciar os envolvidos.

O ex-tesoureiro do PT já foi condenado em três ações penais da Lava Jato: 15 anos e 4 meses de reclusão, em 21 de setembro de 2015, pelos crimes de corrupção, de lavagem e de associação criminosa, em 18 de maio de 2016 9 anos de prisão pelo crime de corrupção passiva, e em 15 de setembro deste ano, a 6 anos e oito meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva. Vaccari ainda responde a mais três ações penais perante a 13ª Vara Federal, em Curitiba, sob a tutela do juiz Sérgio Moro.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO

Nesta terça-feira, 8, o criminalista Luiz Flávio Borges D’Urso afirmou, em nota pública, que o indiciamento de João Vaccari Neto ‘se deu com base em delação premiada de sócios da Carioca Engenharia’. Segundo D’Urso, ‘não procedem as acusações’.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DE LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO

“A defesa do Sr. João Vaccari Neto, diante das notícias sobre seu indiciamento na investigação referente as obras do Terminal Aquaviário Barra do Riacho, na Bahia, vem se manifestar que tal indiciamento se deu com base em delação premiada de sócios da Carioca Engenharia. Mais uma vez, reitera-se que não procedem as acusações contra o Sr. João Vaccari e que delação premiada não é prova, sendo que tais provas inexistam, pois o alegado não é verdadeiro.”

São Paulo, 08 de novembro de 2016

Prof. Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso

Advogado

COM A PALAVRA, O ADVOGADO LUCIANO FELDENS

O advogado Luciano Feldens, defensor da Carioca Engenharia, informou por meio de sua Assessoria de Imprensa (Danthi Comunicações) que não vai se manifestar sobre o despacho de indiciamento dos executivos da empresa.