PF flagra chileno com 2 quilos de coca nas hastes da mala

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, prendeu no fim de semana um chileno tentando embarcar com drogas para Lisboa. Segundo a PF, o passageiro de 36 anos foi abordado na fila do check-in de um voo destino a Lisboa, em Portugal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a Federal informou que o passageiro foi entrevistado e ‘demonstrou muito nervosismo com a abordagem’. O homem foi levado pelos policiais a uma sala reservada para verificação das bagagens e revista pessoal.

As buscas, segundo a PF, apreenderam 16 pequenos volumes que estavam ocultos dentro das hastes das malas. Os exames periciais no material encontrado apontou a existência de quase 2 quilos de cocaína pura.

Preso, o passageiro foi encaminhado ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.