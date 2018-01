PF faz buscas na casa do advogado delator da JBS

O advogado Francisco Assis e Silva, um dos delatores da JBS, é alvo de buscas da Polícia Federal nesta segunda-feira, 11.

Os agentes cumprem mandados de busca na casa do ex-procurador da República Marcello Miller, no Rio, e também em São Paulo. A PF vasculha as casas do empresário Joesley Batista e de Ricardo Saud e a sede da J&F.

Joesley Batista e Ricardo Saud estão presos. As custódia foram decretadas pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, por violação do acordo de colaboração premiada. Eles se entregaram na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, no domingo, 10.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apontou haver indícios de má-fé por parte dos colaboradores ao deixarem de narrar, no momento da celebração do acordo, que estavam sendo orientados por Miller, “a respeito de como proceder quando das negociações, inclusive no que diz respeito a auxílio prestado para manipular fatos e provas, filtrar informações e ajustar depoimentos”.