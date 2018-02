PF encontra mil fraudes na Previdência

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 19, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência Social e o Ministério Público Federal a Operação Online, para combater fraudes previdenciárias, no Rio de Janeiro. O prejuízo estimado supera o valor de R$ 55 milhões.

Um efetivo de 150 policiais federais, com auxílio de servidores do Ministério do Trabalho, cumpriu 31 mandados de busca e apreensão, em agências da Previdência Social, na capital fluminense e nos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói e São Gonçalo. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara federal Criminal do Rio para apurar os crimes de corrupção, estelionato, formação de quadrilha, falsificação de documento público e outros.

A investigação teve início a partir da identificação pela Caixa Econômica Federal de um alto número de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS na agência Tamandaré, localizada no Centro do Rio. A PF apurou que parte desse dinheiro era utilizado para pagar os fraudadores. Servidores da Previdência Social estão sob investigação. Eles forjavam os processos para concessão de aposentadoria especial.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A fraude consistia em converter o tempo de serviço comum em especial, reduzindo de 40 a 60% o tempo necessário para aposentadoria. Foram identificados mais de mil benefícios com indícios de concessão irregular. O grupo fraudador captava seus potenciais ‘clientes’ em grandes empresas do Rio de diversos ramos, como segurança privada, comunicação, peças automotivas e empresa pública.