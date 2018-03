PF descobre grampo em sua sede no Paraná

Por Andreza Matais e Julia Affonso

Um aparelho de escuta foi encontrado no segundo andar do prédio da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, um andar abaixo de onde ocorrem as investigações da Operação Lava Jato, que apura esquema de corrupção na Petrobrás.

O Estado apurou que o material apreendido foi encaminhado para análise do Departamento de Coordenação de Assuntos Interno da PF em Brasília. Conforme investigadores, a escuta estava próxima de uma porta de saída no segundo andar. A PF não irá se manifestar sobre o caso.

A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do País. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobrás, maior estatal do país, esteja na casa de R$ 6,2 bilhões.